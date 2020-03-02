Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Perşembe günü Putin'le gelişmeleri değerlendireceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Perşembe günü Putin'le gelişmeleri değerlendireceğiz' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Perşembe günü Putin'le gelişmeleri değerlendireceğiz"

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul etti. (3)

Erdoğan: "(Putin'le)Gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz."

Erdoğan: "15 Temmuz'da başaramadıklarını Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe günü Putin'le gelişmeleri değerlendireceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:23 Kaynak: AA
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