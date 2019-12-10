Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi) Bu ödül, sadece İslam ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi) Bu ödül, sadece İslam ve insanlık düşmanlarına cesaret aşılayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi) Bu ödül, sadece İslam ve insanlık düşmanlarına cesaret aşılayacaktır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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