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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi) Bu ödül, sadece İslam ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi) Bu ödül, sadece İslam ve insanlık düşmanlarına cesaret aşılayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi) Bu ödül, sadece İslam ve insanlık düşmanlarına cesaret aşılayacaktır."
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