Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Peter Handke 'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi) Akıl, izan ve vicdan sahibi herkesi, bu skandala tepki göstermeye çağırıyoruz"

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Bosna soykırımı inkar eden Peter Handke'ye Nobel Ödülü verilmesi İsveç'te protesto edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert "Nobel" tepkisi: Bir caniyi savunan bu şahsa ödül verilmesi rezalettir