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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi) Akıl, izan ve vicdan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi) Akıl, izan ve vicdan...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi) Akıl, izan ve vicdan sahibi herkesi, bu skandala tepki göstermeye çağırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi) Akıl, izan ve vicdan sahibi herkesi, bu skandala tepki göstermeye çağırıyoruz"

Recep Tayyip Erdoğan, Peter Handke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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