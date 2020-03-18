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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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