Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Peygamber ocağı TSK'nin ülkesine gönülden bağlı her bir subayını,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Peygamber ocağı TSK'nin ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, astsubayını, uzman personelini ve erlerini alınlarından öpüyorum.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Peygamber ocağı TSK
'nin ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, astsubayını, uzman personelini ve erlerini alınlarından öpüyorum."
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