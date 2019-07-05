Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Peygamber ocağındaki Mehmekçikten beklenen, medeniyetimizin, tarihimizin,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Peygamber ocağındaki Mehmekçikten beklenen, medeniyetimizin, tarihimizin, ecdadımızın bize bıraktığı mukaddes mirasa sahip çıkmak, hak ve hakikat mücadelesini son nefese kadar sürdürmektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Peygamber ocağındaki Mehmekçikten beklenen, medeniyetimizin, tarihimizin, ecdadımızın bize bıraktığı mukaddes mirasa sahip çıkmak, hak ve hakikat mücadelesini son nefese kadar sürdürmektir. İşte bu sebeple, içindeki ayrık otları, dikenler, aslan postuna bürünmüş çakallar titizlikle ayıklanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine hep sahip çıkılır, bu ocak hep el üstünde tutulur."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:02 Kaynak: AA
Gülben Ergen, Erhan Çelik beraat edince Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf paylaştı
25 Türk nükleer fizikçi, dizi ile yeniden dünya gündemine oturan Çernobil'e gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamenter sisteme dönüş tartışmalarına son noktayı koydu
Baskın yapılan evden "fuhuş defteri" çıktı!