Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Peygamber ocağındaki Mehmekçikten beklenen, medeniyetimizin, tarihimizin,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Peygamber ocağındaki Mehmekçikten beklenen, medeniyetimizin, tarihimizin,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Peygamber ocağındaki Mehmekçikten beklenen, medeniyetimizin, tarihimizin, ecdadımızın bize bıraktığı mukaddes mirasa sahip çıkmak, hak ve hakikat mücadelesini son nefese kadar sürdürmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Peygamber ocağındaki Mehmekçikten beklenen, medeniyetimizin, tarihimizin, ecdadımızın bize bıraktığı mukaddes mirasa sahip çıkmak, hak ve hakikat mücadelesini son nefese kadar sürdürmektir. İşte bu sebeple, içindeki ayrık otları, dikenler, aslan postuna bürünmüş çakallar titizlikle ayıklanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine hep sahip çıkılır, bu ocak hep el üstünde tutulur."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:02 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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