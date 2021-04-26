Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilotlarla bir araya geldi - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda bir araya geldiği pilotların '26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldikten sonra Esenboğa Havalimanı'nda; Türk Hava Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan pilotlar ile sivil pilotlarla bir araya geldi. Erdoğan çifti, pilotlarla sohbet edip, fotoğraf çektirerek, 'Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı. Erdoğan'ın görüştüğü pilotlar arasında, ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Komiser Yardımcısı Özge Karabulut ve Solotürk pilotu binbaşı Emre Mert ile Türk Yıldızları'ndan 2 pilot da yer aldı.