Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye üzerinden köpek sahiplerine sert çıktı: Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza
25.12.2021 17:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Türkiye'nin gündemine oturan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e değindi. 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye üzerinden köpek sahiplerine seslenen Erdoğan, "Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın" dedi.
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25.12.2021 17:16:54. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye üzerinden köpek sahiplerine sert çıktı: Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza - Son Dakika