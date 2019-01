Cumhurbaşkanı Erdoğan, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" adlı eserinin Ankara prömiyerine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Fazıl Say'ın "Truva Sonatı"nın Ankara Prömiyeri'ni izledi.



Basına kapalı gerçekleştirilen konsere ilişkin görüntüler paylaşıldı.



Fazıl Say, konserin başında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile konsere katılan protokolü selamlayarak, "Konserime hoş geldiniz" dedi.



Truva Sonatı ve İzmir Süiti eserlerinden bölümleri yorumlayan Fazıl Say'ı konser sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol ile birlikte ayakta alkışladı.



Daha sonra sahneye gelen Erdoğan, burada bir konuşma yaparak, "Sevgili Fazıl, gerçekten bizlere bu prömiyeri çok farklı bir şekilde takdim ettiler. Tabii şimdi Çanakkale eyvallah, İzmir eyvallah ama bir de şimdi Ankara, İstanbul lazım. Ankara'yı Külliye'deki Opera'da yapalım, diğerini, İstanbul'da da Harbiye merkezde yapalım. O da böyle güzel bir sunumla İstanbulluları ve Ankaralıları ayrıca bir daha bir araya getiririz." ifadelerini kullandı.



Fazıl Say'a Aşık Veysel'in "Benim sadık yarim kara topraktır" plağını hediye eden Erdoğan, teşekkürlerini iletti.



Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile kulise geçen Erdoğan'a, Fazıl Say, burada da tekrar katılımlarından dolayı teşekkür etti.



Erdoğan'a imzalı albümlerini de hediye eden Say, "Tekrar iyi akşamlar, iyi ki geldiniz." dedi.



Erdoğan da Fazıl Say'a İstanbul' ne zaman döneceklerini sordu. Fazıl Say ise yarın döneceğini söyledi.



Erdoğan, ayrıca konser sırasında bir çocuğu severek, birlikte fotoğraf çektirdi.



Konsere, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD'li Senatör Lindsey Graham da katıldı.

