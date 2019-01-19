Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Piyanist ve Besteci Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" Konserini İzledi (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Piyanist ve Besteci Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" Konserini İzledi (2)

45 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Fazıl Say'ın konserinden görüntüler Dinleyici detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konser sonrası Fazıl Say ile sohbet ederek Aşık Veysel'in bir plağını hediye etmesi Fazıl Say'ın kuliste Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi albümünü takdim etmesi...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Fazıl Say'ın konserinden görüntüler
Dinleyici detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konser sonrası Fazıl Say ile sohbet ederek Aşık Veysel'in bir plağını hediye etmesi
Fazıl Say'ın kuliste Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi albümünü takdim etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konserini izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser sonrası Fazıl Say ile sohbet ederek Aşık Veysel'in bir plağını hediye etti. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:09 Kaynak: AA

Aşık Veysel, Fazıl Say, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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