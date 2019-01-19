Cumhurbaşkanı Erdoğan, Piyanist ve Besteci Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" Konserini İzledi (2)
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Fazıl Say'ın konserinden görüntüler Dinleyici detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konser sonrası Fazıl Say ile sohbet ederek Aşık Veysel'in bir plağını hediye etmesi Fazıl Say'ın kuliste Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi albümünü takdim etmesi...
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:09 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Fazıl Say'a Dikkat Çeken Hediye!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say'a Özel Davet
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