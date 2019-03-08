Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pkk) Bunlar İlk Günden Beri Bölgemizde Birtakım Güçlerin Gönüllü ve Paralı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pkk) Bunlar İlk Günden Beri Bölgemizde Birtakım Güçlerin Gönüllü ve Paralı...

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PKK) Bunlar ilk günden beri bölgemizde birtakım güçlerin gönüllü ve paralı taşeronluğunu yapmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PKK) Bunlar ilk günden beri bölgemizde birtakım güçlerin gönüllü ve paralı taşeronluğunu yapmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:09 Kaynak: AA

PKK, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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