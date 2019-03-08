Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pkk) Bunlar İlk Günden Beri Bölgemizde Birtakım Güçlerin Gönüllü ve Paralı...
21 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PKK) Bunlar ilk günden beri bölgemizde birtakım güçlerin gönüllü ve paralı taşeronluğunu yapmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PKK) Bunlar ilk günden beri bölgemizde birtakım güçlerin gönüllü ve paralı taşeronluğunu yapmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:09 Kaynak: AA
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