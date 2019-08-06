Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız" -"Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Türk akım projesinde sona geldik" -"Akkuyu nükleer santralinin inşası da planlandığı şekilde yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız"
-"Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Türk akım projesinde sona geldik"
- "Akkuyu nükleer santralinin inşası da planlandığı şekilde yürütülüyor. Soçi mutabakatıyla İbdlib'de büyük bir insani trajedinin önüne geçtik. Komşumuz Irak'ın barış ve huzuruna da büyük önem veriyoruz"
- "Musul ve Basra'daki başkonsolosluklarımızı yakında yeniden açacağız"
- "Erbil konsolosluğumuzdaki Osman Köse'yi kalleş bir saldırıda şehit verdik. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık. PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız"
-" İsrail'in hukuk tanımayan işgal, yıkım politikasının yanı sıra bazı dış aktörlerin müdahaleleri de barış ortamını baltalıyor. Filistin meselesinde sonuna kadar adaleti savunmaya devam edeceğiz"
-"Keşmir'de yaşanan kaygı verici hadiseleri yakından takip ediyoruz"
-"Mursi'nin mahkeme salonunda 25 dakika kıvranarak ölmesine seyirci olan bir dünya bizim dünyamız olamaz. Kaşıkçı cinayetinin sorumluları adalete hesap vermeden mahşeri vicdan rahatlamayacaktır"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.
Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Irak, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:53 Kaynak: İHA
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