Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK
denen çıban başını Irak
topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız"
-"Rus doğalgazını Avrupa
'ya taşıyacak Türk akım projesinde sona geldik"
- "Akkuyu
nükleer santralinin inşası da planlandığı şekilde yürütülüyor. Soçi
mutabakatıyla İbdlib'de büyük bir insani trajedinin önüne geçtik. Komşumuz Irak'ın barış ve huzuruna da büyük önem veriyoruz"
- "Musul
ve Basra
'daki başkonsolosluklarımızı yakında yeniden açacağız"
- "Erbil
konsolosluğumuzdaki Osman Köse'yi kalleş bir saldırıda şehit verdik. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık. PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız"
-" İsrail
'in hukuk tanımayan işgal, yıkım politikasının yanı sıra bazı dış aktörlerin müdahaleleri de barış ortamını baltalıyor. Filistin
meselesinde sonuna kadar adaleti savunmaya devam edeceğiz"
-"Keşmir'de yaşanan kaygı verici hadiseleri yakından takip ediyoruz"
-"Mursi'nin mahkeme salonunda 25 dakika kıvranarak ölmesine seyirci olan bir dünya bizim dünyamız olamaz. Kaşıkçı cinayetinin sorumluları adalete hesap vermeden mahşeri vicdan rahatlamayacaktır"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.