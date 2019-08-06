Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK denen çıbanbaşını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız."
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK denen çıbanbaşını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK
denen çıbanbaşını Irak
topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız."
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