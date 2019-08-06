Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK denilen çıban başını Irak topraklarından çıkartıp atmakta kararlıyız."
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK denilen çıban başını Irak topraklarından çıkartıp atmakta kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:06 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK
denilen çıban başını Irak
topraklarından çıkartıp atmakta kararlıyız." - ANKARA
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