Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı yoktur."
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:13 Kaynak: AA
PKK, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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