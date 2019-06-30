Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı yoktur.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:13 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK
neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı yoktur."
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