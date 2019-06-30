Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur"
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- Türk Toplumuyla Buluşma Programı NAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:37 Kaynak: AA
- Türk Toplumuyla Buluşma Programı NAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Nagoya
Bunri Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Japonya
'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. Bu örgüt yurtdışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı bu terör örgütü ile mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK
neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı yoktur."
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