Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur"

1 saat önce

- Türk Toplumuyla Buluşma Programı NAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu.

- Türk Toplumuyla Buluşma Programı NAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. Bu örgüt yurtdışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı bu terör örgütü ile mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı yoktur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:37 Kaynak: AA
PKK, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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