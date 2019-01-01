Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pkk, Pyd, Deaş ve Fetö'ye Kadar Karanlık Güçlerin Besleyip Büyüttüğü,...
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar karanlık güçlerin besleyip büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " PKK
, PYD, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar karanlık güçlerin besleyip büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:55 Kaynak: AA
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