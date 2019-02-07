Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pkk/pyd Terör Örgütünü Yerel Halkla Özdeşleştirmek Kürt Kardeşlerimize...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK/PYD terör örgütünü yerel halkla özdeşleştirmek Kürt kardeşlerimize yapılabilecek en büyük hakarettir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "PKK/PYD terör örgütünü yerel halkla özdeşleştirmek Kürt kardeşlerimize yapılabilecek en büyük hakarettir."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:08 Kaynak: AA
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