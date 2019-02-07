Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pkk/pyd Terör Örgütünü Yerel Halkla Özdeşleştirmek Kürt Kardeşlerimize...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pkk/pyd Terör Örgütünü Yerel Halkla Özdeşleştirmek Kürt Kardeşlerimize...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK/PYD terör örgütünü yerel halkla özdeşleştirmek Kürt kardeşlerimize yapılabilecek en büyük hakarettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK/PYD terör örgütünü yerel halkla özdeşleştirmek Kürt kardeşlerimize yapılabilecek en büyük hakarettir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:08 Kaynak: AA

PKK, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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