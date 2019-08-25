Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken...
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Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:59 Kaynak: AA
Toplu açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim"
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