Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pkk'ya Yönelik Operasyon) Kandil Bölge Sorumlusu, Çok Önemli. Bunun...
52 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PKK'ya yönelik operasyon) Kandil bölge sorumlusu, çok önemli. Bunun yanında dış ilişkiler sorumlusu ve örgüt sözcüsü. İsmen söylemeyeceğim. Bu isim çünkü aslında biliniyor ama şu anda komada olduğunu arkadaşlar söylüyorlar ve lider kadrosunda bu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "( PKK
'ya yönelik operasyon) Kandil
bölge sorumlusu, çok önemli. Bunun yanında dış ilişkiler sorumlusu ve örgüt sözcüsü. İsmen söylemeyeceğim. Bu isim çünkü aslında biliniyor ama şu anda komada olduğunu arkadaşlar söylüyorlar ve lider kadrosunda bu. En üstteki o baronların arasında olanlardan ağır yaralandı. Daha önce de bunların Sincar
sorumlusu öldürülmüştü. Şu anda bu şekilde orada devam eden bir süreç var."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:28 Kaynak: AA
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