Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pkk'ya Yönelik Operasyon) Kandil Bölge Sorumlusu, Çok Önemli. Bunun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pkk'ya Yönelik Operasyon) Kandil Bölge Sorumlusu, Çok Önemli. Bunun...

52 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PKK'ya yönelik operasyon) Kandil bölge sorumlusu, çok önemli. Bunun yanında dış ilişkiler sorumlusu ve örgüt sözcüsü. İsmen söylemeyeceğim. Bu isim çünkü aslında biliniyor ama şu anda komada olduğunu arkadaşlar söylüyorlar ve lider kadrosunda bu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( PKK'ya yönelik operasyon) Kandil bölge sorumlusu, çok önemli. Bunun yanında dış ilişkiler sorumlusu ve örgüt sözcüsü. İsmen söylemeyeceğim. Bu isim çünkü aslında biliniyor ama şu anda komada olduğunu arkadaşlar söylüyorlar ve lider kadrosunda bu. En üstteki o baronların arasında olanlardan ağır yaralandı. Daha önce de bunların Sincar sorumlusu öldürülmüştü. Şu anda bu şekilde orada devam eden bir süreç var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:28 Kaynak: AA

Kandil Dağı, PKK, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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