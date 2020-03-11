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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya YPG veya SDG etiketi yapıştırmakla, gerçekler ortadan kalkmıyor,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya YPG veya SDG etiketi yapıştırmakla, gerçekler ortadan kalkmıyor, hakikatlerin üzeri örtülmüyor"
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " PKK'ya YPG veya SDG etiketi yapıştırmakla, gerçekler ortadan kalkmıyor, hakikatlerin üzeri örtülmüyor"
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