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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Plastik poşet kullanımında yüzde 78 oranında azalma olduç"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Plastik poşet kullanımında yüzde 78 oranında azalma olduç"
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Plastik poşet kullanımında yüzde 78 oranında azalma olduç" - ANKARA
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