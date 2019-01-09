Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Plastik Poşetlerle İlgili Bir Savaş Başlattık. Malum Bin Yıl Toprak Bunu...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Plastik poşetlerle ilgili bir savaş başlattık. Malum bin yıl toprak bunu eritemiyor, buna karşı bir savaş."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Plastik poşetlerle ilgili bir savaş başlattık. Malum bin yıl toprak bunu eritemiyor, buna karşı bir savaş."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:42 Kaynak: AA
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