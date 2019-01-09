Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Plastik Poşetlerle İlgili Bir Savaş Başlattık. Malum Bin Yıl Toprak Bunu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Plastik Poşetlerle İlgili Bir Savaş Başlattık. Malum Bin Yıl Toprak Bunu...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Plastik poşetlerle ilgili bir savaş başlattık. Malum bin yıl toprak bunu eritemiyor, buna karşı bir savaş."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Plastik poşetlerle ilgili bir savaş başlattık. Malum bin yıl toprak bunu eritemiyor, buna karşı bir savaş."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Plastik, Güncel
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