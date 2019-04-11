Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Bayramı'nı Kutladı
54 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Bayramı'nı kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde görevli polislerin 10 Nisan Polis Bayramını kutladıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde görevli polislerin 10 Nisan Polis Bayramını kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:46 Kaynak: İHA
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