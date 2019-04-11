Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Bayramı'nı Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Bayramı'nı Kutladı

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Bayramı'nı kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde görevli polislerin 10 Nisan Polis Bayramını kutladıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde görevli polislerin 10 Nisan Polis Bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde görevli polislerin 10 Nisan Polis Bayramını kutladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde görevli polislerin 10 Nisan Polis Bayramını kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Ramazan Bal tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevli polislerle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti. Erdoğan, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:46 Kaynak: İHA
10 Nisan, Polis, Politika
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