Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Haftası Nedeniyle Koruma Polisleri Tarafından Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Haftası Nedeniyle Koruma Polisleri Tarafından Karşılandı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanı Ramazan Bal ve koruma polisleri tarafından karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanı Ramazan Bal ve koruma polisleri tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koruma polisleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:51 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Polis, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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