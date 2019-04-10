Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Haftası Nedeniyle Koruma Polisleri Tarafından Karşılandı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanı Ramazan Bal ve koruma polisleri tarafından karşılandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:51 Kaynak: AA
AK Parti'nin Yerel Seçim Raporunda Çarpıcı Tespitler Yer Aldı
Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı
Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar