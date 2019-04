Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polis Teşkilatımızı İleriye Taşıyacak Her Adımı Destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Tu¨rk Polis Tes¸kilatı'nın 174'üncü kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨ nedeniyle Emniyet Genel Mu¨du¨ru¨ Celal Uzunkaya'ya mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Tu¨rk Polis Tes¸kilatı'nın 174'üncü kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨ nedeniyle Emniyet Genel Mu¨du¨ru¨ Celal Uzunkaya'ya mesaj gönderdi. Erdoğan, "Aziz milletimizin huzur ve gu¨venligˆini emanet ettigˆimiz, u¨stlendigˆi tu¨m go¨revlerde bu¨yu¨k bas¸arılara imza atan, gurur kaynagˆımız polis tes¸kilatımızı daha ileriye tas¸ıyacak her adımı desteklemeye devam edecegˆiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan Tu¨rk Polis Tes¸kilatı'nın 174'üncü kurulus¸ yıldo¨nu¨mu¨ nedeniyle Emniyet Genel Mu¨du¨ru¨ Celal Uzunkaya'ya gönderdiği mesajında ülkelerin kalkınmasında, ilerlemesinde ve gelis¸mesinde en o¨nemli unsurlardan biri olan istikrarın, huzur ve gu¨ven ortamının sagˆlanmasıyla mu¨mku¨n olduğunu bildirdi.



'POLİS TEŞKİLATIMIZ CANLARINI ORTAYA KOYMAKTADIR'



Tu¨rk Polis Tes¸kilatı'nın, 174 yıldır u¨lkenin huzur ve gu¨ven ortamının korunmasında en bu¨yu¨k gu¨vencesi olduğunu belirten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun s¸ekilde, u¨stu¨n bir vazife anlayıs¸ıyla, milletimizin can ve mal gu¨venligˆinin sagˆlanması ic¸in fedakarca go¨rev yapan emniyet gu¨c¸lerimiz, vatandas¸larımızın korkmadan bas¸vurabilecegˆi bir s¸efkat kapısı haline gelmis¸tir. Kuruldugˆu gu¨nden yana edindigˆi bilgi ve tecru¨belerin yanı sıra halkımızın gu¨veni, destegˆi ve is¸birligˆi sayesinde hizmet kalitesini her gec¸en gu¨n artıran polis tes¸kilatımız, u¨lkemiz ve milletimiz ic¸in kendi canlarını ortaya koymaktadır. Aziz milletimizin huzur ve gu¨venligˆini emanet ettigˆimiz, u¨stlendigˆi tu¨m go¨revlerde bu¨yu¨k bas¸arılara imza atan, gurur kaynagˆımız polis tes¸kilatımızı daha ileriye tas¸ıyacak her adımı desteklemeye devam edecegˆiz. Tu¨rk Polis Tes¸kilatımızın kurulus¸ yıl do¨nu¨mu¨ vesilesiyle, go¨revleri bas¸ında s¸ehit du¨s¸mu¨s¸ olan kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize s¸u¨kranlarımı sunuyorum. Tu¨m Emniyet mensuplarımıza go¨revlerinde bas¸arılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."



Haber: ANKARA, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cani Sevgili, Eda Öğretmeni 6 Yaşındaki Kızının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü

Baba-Oğul Jokeyler, Birbirlerine Rakip Oldu!

AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı

Son Dakika! İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok