Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polislerin Bayramını Kutladı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Ramazan Bal tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevli polislerle tek tek tokalaşarak 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı. Erdoğan, polislerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:31 Kaynak: İHA
(Derya Yetim/İHA)
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