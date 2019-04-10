Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polislerin Bayramını Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polislerin Bayramını Kutladı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Ramazan Bal tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevli polislerle tek tek tokalaşarak 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı. Erdoğan, polislerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

(Derya Yetim/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:31 Kaynak: İHA
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