Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politico için kaleme aldığı makalede, "Libya'yı bir savaş baronunun insafına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politico için kaleme aldığı makalede, 'Libya'yı bir savaş baronunun insafına... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politico için kaleme aldığı makalede, "Libya'yı bir savaş baronunun insafına...

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politico için kaleme aldığı makalede, "Libya'yı bir savaş baronunun insafına terk etmek, tarihi bir hata olacaktır" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politico için kaleme aldığı makalede,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politico için kaleme aldığı makalede, " Libya'yı bir savaş baronunun insafına terk etmek, tarihi bir hata olacaktır" diye yazdı.

Recep Tayyip Erdoğan, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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