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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politico için kaleme aldığı makalede, "Libya'yı bir savaş baronunun insafına...
11 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politico için kaleme aldığı makalede, "Libya'yı bir savaş baronunun insafına terk etmek, tarihi bir hata olacaktır" diye yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politico için kaleme aldığı makalede, " Libya'yı bir savaş baronunun insafına terk etmek, tarihi bir hata olacaktır" diye yazdı.
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