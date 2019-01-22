Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika Kurulları Başkanvekillerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika Kurulları Başkanvekillerini Kabul Etti

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika Kurulları Başkanvekillerini Kabul Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda, Politika Kurullarının başkanvekilleri, kurul çalışmaları hakkında sunumlar yaptı. Toplantıda, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi İbrahim Kalın ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin hazır bulundu.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan da katıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:01 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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