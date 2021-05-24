Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı
Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlaması
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın makam aracının gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı karşılaması
Tören alanındaki yerlerini almaları
İki ülkenin milli marşları çalınması
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamlaması
Heyetlerin takdimi
Merdivende fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşıladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı resmi törenle karşıladı - Son Dakika