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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polonya ve Baltık ülkeleriyle ilgili biliyorsunuz dün gece bir adım attık....
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polonya ve Baltık ülkeleriyle ilgili biliyorsunuz dün gece bir adım attık. Gerek Stoltenberg, gerek Macron, gerek Merkel, gerek Polonya Cumhurbaşkanı daha önce hepsi aradılar bizden bu konuda destek istediler.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polonya ve Baltık ülkeleriyle ilgili biliyorsunuz dün gece bir adım attık. Gerek Stoltenberg, gerek Macron, gerek Merkel, gerek Polonya Cumhurbaşkanı daha önce hepsi aradılar bizden bu konuda destek istediler. Arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerden sonra da biz de bu işe 'evet' dedik ama terörle mücadelede siz de bizi yalnız bırakmayacaksınız" dedi. - LONDRA
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