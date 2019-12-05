Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polonya ve Baltık ülkeleriyle ilgili biliyorsunuz dün gece bir adım attık....
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Polonya ve Baltık ülkeleriyle ilgili biliyorsunuz dün gece bir adım attık.... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polonya ve Baltık ülkeleriyle ilgili biliyorsunuz dün gece bir adım attık....

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polonya ve Baltık ülkeleriyle ilgili biliyorsunuz dün gece bir adım attık. Gerek Stoltenberg, gerek Macron, gerek Merkel, gerek Polonya Cumhurbaşkanı daha önce hepsi aradılar bizden bu konuda destek istediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polonya ve Baltık ülkeleriyle ilgili biliyorsunuz dün gece bir adım attık. Gerek Stoltenberg, gerek Macron, gerek Merkel, gerek Polonya Cumhurbaşkanı daha önce hepsi aradılar bizden bu konuda destek istediler. Arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerden sonra da biz de bu işe 'evet' dedik ama terörle mücadelede siz de bizi yalnız bırakmayacaksınız" dedi. - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Angela Merkel, Polonya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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