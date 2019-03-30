Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Popülizm Yapmadık, Boş Laf Söylemedik, Hamasete Asla Prim Vermedik.
6 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Popülizm yapmadık, boş laf söylemedik, hamasete asla prim vermedik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Popülizm yapmadık, boş laf söylemedik, hamasete asla prim
vermedik. Meydanlarda söylediğini göreve gelince unutanlardan asla olmadık."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:51 Kaynak: AA
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