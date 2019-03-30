Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Popülizm Yapmadık, Boş Laf Söylemedik, Hamasete Asla Prim Vermedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Popülizm Yapmadık, Boş Laf Söylemedik, Hamasete Asla Prim Vermedik.

6 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Popülizm yapmadık, boş laf söylemedik, hamasete asla prim vermedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Popülizm yapmadık, boş laf söylemedik, hamasete asla prim vermedik. Meydanlarda söylediğini göreve gelince unutanlardan asla olmadık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:51 Kaynak: AA

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