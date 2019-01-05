Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile Görüştü
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.
Erdoğan ve Poroşenko'nun Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa görüşmesi, basına kapalı 1 saat 15 dakika sürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:50 Kaynak: AA
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