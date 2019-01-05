Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile Görüştü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile Görüştü, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.

Erdoğan ve Poroşenko'nun Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa görüşmesi, basına kapalı 1 saat 15 dakika sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:50 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Petro Poroşenko, Güncel
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