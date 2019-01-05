Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile Görüşüyor
19 dakika önce
İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşüyor.
İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşüyor. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:24 Kaynak: DHA
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