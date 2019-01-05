Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile Görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile Görüşüyor

19 dakika önce

İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşüyor.

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşüyor. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:24 Kaynak: DHA

Ukrayna, İstanbul, Petro Poroşenko, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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