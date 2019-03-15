Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Prof. Dr. Beril Dedeoğlu) Kendisi Görev Yaptığı Her Yerde Gerçekten...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Prof. Dr. Beril Dedeoğlu) Kendisi Görev Yaptığı Her Yerde Gerçekten...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Prof. Dr. Beril Dedeoğlu) Kendisi görev yaptığı her yerde gerçekten birikimli, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliğiyle sevilen, saygı duyulan bir isim olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Prof. Dr. Beril Dedeoğlu) Kendisi görev yaptığı her yerde gerçekten birikimli, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliğiyle sevilen, saygı duyulan bir isim olmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Beril Dedeoğlu, Güncel
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