Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Prof. Dr. Beril Dedeoğlu) Kendisi Görev Yaptığı Her Yerde Gerçekten...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Prof. Dr. Beril Dedeoğlu) Kendisi görev yaptığı her yerde gerçekten birikimli, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliğiyle sevilen, saygı duyulan bir isim olmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Prof. Dr. Beril Dedeoğlu) Kendisi görev yaptığı her yerde gerçekten birikimli, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliğiyle sevilen, saygı duyulan bir isim olmuştur."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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