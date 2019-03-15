Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Prof. Dr. Beril Dedeoğlu) Kendisi Görev Yaptığı Her Yerde Gerçekten...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Prof. Dr. Beril Dedeoğlu) Kendisi görev yaptığı her yerde gerçekten birikimli, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliğiyle sevilen, saygı duyulan bir isim olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Prof. Dr. Beril Dedeoğlu) Kendisi görev yaptığı her yerde gerçekten birikimli, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliğiyle sevilen, saygı duyulan bir isim olmuştur."

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