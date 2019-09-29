Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu...
56 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır"
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır"
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