Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır"

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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