CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde TürkAkım açılış töreni öncesindeki görüşme saat 13.40 sıralarında başladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Öte yandan program öncesinde Haliç Kongre Merkezi'nde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar ve programı izlemeyen gelen basın mensupları aranarak tören alanına alındı.

Görüntü Dökümü:

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Görüşmeden fotoğraflar

Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Güvenlik önlemlerinden görüntüler

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