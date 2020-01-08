Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi başladı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi başladı.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde TürkAkım açılış töreni öncesindeki görüşme saat 13.40 sıralarında başladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Öte yandan program öncesinde Haliç Kongre Merkezi'nde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar ve programı izlemeyen gelen basın mensupları aranarak tören alanına alındı.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:59 Kaynak: DHA
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