Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile bir araya geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldiRusya, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Rusya, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmeleri öncesinde basına kısa birer açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Türkiye'de yapılması öngörülen görüşmenin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, anayasa çalışmaları sebebiyle, daveti üzerine Moskova'da gerçekleştiğini söyledi. 'İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki sıkıntının büyük olduğunu ve dünyanın gözünün şu anda yapacakları görüşmede olduğunu kaydetti.

'ALACAĞIMIZ İSABETLİ KARARLAR BÖLGEYİ DE ÜLKELERİMİZİ DE RAHATLATACAKTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Gerek savunma sanayinde gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönem içerisindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Bunları tabi güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum' diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin de 'Suriye'de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum. Gelişmelerin Türkiye ve Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor. Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk-Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile bir araya geldi

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray, Türk Telekom ile sözleşme uzattı
Moskova'daki tarihi İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı! Bu gece yürürlüğe girecek Putin, basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 21:16:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]