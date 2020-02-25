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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Putin ile en kötü ihtimal 5 Mart'ta görüşeceğiz."
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Putin ile en kötü ihtimal 5 Mart'ta görüşeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Putin ile en kötü ihtimal 5 Mart'ta görüşeceğiz." - ANKARA
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