Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Putin ile en kötü ihtimal 5 Mart'ta görüşeceğiz." - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Putin ile en kötü ihtimal 5 Mart'ta görüşeceğiz.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Putin ile en kötü ihtimal 5 Mart'ta görüşeceğiz."

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Putin ile en kötü ihtimal 5 Mart'ta görüşeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Putin ile en kötü ihtimal 5 Mart'ta görüşeceğiz." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
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