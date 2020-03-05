Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ile görüşme) Burada alacağımız kararlar bölgeyi de ülkemizi de... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Putin ile görüşme) Burada alacağımız kararlar bölgeyi de ülkemizi de... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ile görüşme) Burada alacağımız kararlar bölgeyi de ülkemizi de...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ile görüşme) Burada alacağımız kararlar bölgeyi de ülkemizi de rahatlatacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ile görüşme) Burada alacağımız kararlar bölgeyi de ülkemizi de rahatlatacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:14 Kaynak: AA
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