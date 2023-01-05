Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme: Artık somut adım atılmalı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme: Artık somut adım atılmalı

05.01.2023 12:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme: Artık somut adım atılmalı

Rusya lideri Vladimir Putin ile Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması ile terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin özellikle Tel Rifat ve Münbiç'ten temizlenmesi konusunda artık somut adım atılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya- Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı.

DOĞAL GAZ MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, bu konuda en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini ifade etti.

BARIŞ VE MÜZAKARE ÇAĞRISI

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

SURİYE'DE SOMUT ADIM VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/ YPG'nin Türkiye'nin sınır bölgelerinden, özellikle Tel Rifat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurgulayarak, Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesi gerekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme: Artık somut adım atılmalı - Son Dakika

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