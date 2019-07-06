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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

1 saat önce

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ, System.String[]

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular gündeme geldi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bu elim olayda hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine sabır, dost Rus halkına başsağlığı dileğinde bulundu. 


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:22 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İstanbul, DHA, Güncel
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