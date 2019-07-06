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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular gündeme geldi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bu elim olayda hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine sabır, dost Rus halkına başsağlığı dileğinde bulundu. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:23 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Güncel
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