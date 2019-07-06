Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:23 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya
'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Barents Denizi
'nde yaşanan denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bu elim olayda hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine sabır, dost Rus halkına başsağlığı dileğinde bulundu.
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