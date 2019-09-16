Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
Suriye konulu Türkiye- Rusya- İran Üçlü Zirvesi, Çankaya Köşkü'nde düzenlendi. Köşke gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğunu kapıda karşıladı. Kapıda fotoğraf çektiren Erdoğan ile Putin, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere içeri geçti.


Vladimir Putin, Çankaya Köşkü, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarık akan ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı
Türkücü Mahmut Tuncer'in halay hakkında söylediği cümlesi Mantık kitabına girdi İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm detaylar Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 17:06:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]