Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:17 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Rusya
Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile Çankaya Köşkü
'nde bir araya geldi. Suriye
konulu Türkiye- Rusya- İran
Üçlü Zirvesi, Çankaya Köşkü'nde düzenlendi. Köşke gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğunu kapıda karşıladı. Kapıda fotoğraf çektiren Erdoğan ile Putin, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere içeri geçti.
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