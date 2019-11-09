Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatı'na bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar da masaya yatırılmıştır" denildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi Fransa'da üniversiteli genç kendini yaktı: Ölümümden Fransa'nın son 3 cumhurbaşkanı ve AB sorumludur Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 04:04:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]