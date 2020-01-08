CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e "Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı" kitabını hediye etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ, System.String[]

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e "Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye- Libya Mutabakatı" kitabını hediye etti.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüştü. Haliç Kongre Merkezi'nde TürkAkım açılış töreni öncesindeki görüşme basına kapalı olarak yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e "Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı" kitabını hediye etti.

Görüntü Dökümü:

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Görüşmeden görüntü

Kitabın fotoğrafları


Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Doğu Akdeniz, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:24 Kaynak: DHA
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