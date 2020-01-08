CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e "Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı" kitabını hediye etti.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e "Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye- Libya Mutabakatı" kitabını hediye etti. Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüştü. Haliç Kongre Merkezi'nde TürkAkım açılış töreni öncesindeki görüşme basına kapalı olarak yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e "Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı" kitabını hediye etti. Görüntü Dökümü: ------------------- ------------------- Görüşmeden görüntü Görüşmeden görüntü Kitabın fotoğrafları Kitabın fotoğrafları



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