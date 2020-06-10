Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı