Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü - Son Dakika

Görüşmede, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındı.
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11.06.2020 00:07:08. #1.13#
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