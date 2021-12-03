Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

GÖRÜŞMENİN 1 NUMARALI GÜNDEM MADDESİ UKRAYNA

Görüşmede, Azerbaycan- Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna'daki gerilimde Türkiye'nin arabuluculuk teklifi başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARABULUCULUK TEKLİF ETMİŞTİ

Moskova ve Batı'yı karşı karşıya getiren Ukrayna geriliminde Türkiye arabuluculuk önerisinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "Burada bizim tavrımız belli. Biz özellikle başta Kırım Türkleri ile alakalı yaklaşım olmak kaydıyla, bölgede bir barışın egemen olmasından yanayız. Dost Rusya'yla ve özellikle Sayın Putin'le bu tür konuları bu şekilde müteaddit defalar görüştük, görüşüyoruz. Temennimiz odur ki bu bölge savaşın egemen olduğu bir bölge olmasın. Bu bölge barışın hakim olduğu bir bölge olarak geleceğe yürüsün. Bu konudaki tavrın olumlu istikamette gelişmesi arzumuzdur. Bununla ilgili arabuluculuk olur, kendileriyle bu konuyu görüşmek olur, gerek Ukrayna'yla gerek Sayın Putin'le bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olmasını isteriz." ifadelerini kullanmıştı.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.